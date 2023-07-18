Antalya'da darbedildiği iddia edilen bebek hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde darbedildiği iddia edilen 1 yaşındaki bebek, poliklinikte yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili anne ve birlikte yaşadığı kişi gözaltına alındı.