Haberler

Antalya'da Dalış Yaparak Deniz Kirliliğine Dikkat Çekiliyor

Antalya'da Dalış Yaparak Deniz Kirliliğine Dikkat Çekiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdiği dalışlarla deniz dibindeki plastik kirliliğine dikkat çekiyor. Dalışlarda topladığı plastik şişelerle, denizlerin mikroplastik sorunu hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde dalış yaparak çok sayıda plastik şişe topladı.

Gökoğlu, AA muhabirine, her hafta rutin olarak Konyaaltı Sahili'nde dalış yaptıklarını ve deniz dibindeki kirliliği gözlemlediklerini söyledi.

Dalışlarda deniz dibi temizliği de yaptıklarını dile getiren Gökoğlu, "Her zamanki daldığımız noktada yeni bir dalış gerçekleştirdik. Dalış sırasında çok sayıda plastik pet şişe gördük. Her dalışımızda bu çöpleri toplamaya çalışıyoruz. Şişelerin çoğunun balık tutmak isteyen kişiler tarafından atıldığını fark ettik çünkü yanları açılmıştı. İçlerine ekmek koyup denize geri atıyorlar. Bu da denizde ciddi plastik kirliliği oluşturuyor." diye konuştu.

Denizlere atılan pet şişelerin zamanla parçalanarak mikroplastiğe dönüştüğünü ifade eden Gökoğlu, bu parçacıkların deniz canlıları tarafından yutulduğunu ve besin zincirine karıştığını belirtti.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Çoban'dan bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir

Dev maç sonrası bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe peruğunu çıkarıp halay çekti

Yıldız Tilbe sahnede kendinden geçti! Sonda yaptığı hareket bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.