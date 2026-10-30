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Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde binlerce kişi meşalelerle yürüdü

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Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde binlerce kişi meşalelerle yürüdü
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Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Konyaaltı Caddesi Varyant'ta bir araya gelen binlerce kişi meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü, etkinlik Semicenk konseriyle sona erecek.

Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi Varyant'ta düzenlenen fener alayı için Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

Cadde girişinde katılımcıların üst aramasını yapan polis, ara sokaklara da güvenlik şeridi çekti.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğin sonunda şarkıcı Semicenk konser verecek.

Kaynak: AA
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