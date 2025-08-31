Antalya'da Cüce Keçinin Trajikomik Poşet Olayı

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde, ahırda başına poşet takılan cüce keçinin diğer hayvanları korkuttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Besici Hüseyin Kılar, meraklı keçisini kurtarırken çektiği görüntülerle gülümseten bir olay yaşadı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, ahırda başına poşet geçen keçinin sürüdeki diğer hayvanları korkuttuğu anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Duraliler Mahallesi'nde besicilik yapan Hüseyin Kılar, boylarının kısa olması nedeniyle "cüce" olarak tabir edilen keçilerinin ahırında hareketlilik olduğunu fark etti.

Keçilerin sürekli koşturmasından şüphelenerek ahırı kontrole giden Kılar, başına poşet geçen bir keçiyi kurtardı.

Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kılar, bir keçinin ahırdaki poşete başını sokup çıkaramadığını ve sürünün geri kalanının da keçiden kaçıştığını gördü.

Cüce Keçi Antalya çiftliğinin sahibi Kılar, AA muhabirine, çiftliğinde 100'e yakın cüce keçi beslediğini söyledi.

Keçilerin ahırlarını bebek telsizleri ve güvenlik kameralarıyla takip ettiklerini dile getiren Kılar, sabah saatlerinde bir hareketlilik fark etmesi üzerine ahıra gittiğinde bir keçinin kafasına poşet geçtiğini görerek, onu poşetten kurtardığını anlattı.

Poşetin keçinin kafasına nasıl geçtiğini anlamak için güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde kendisini de güldüren görüntülerle karşılaştığını kaydeden Kılar, şunları söyledi:

"Trajikomik bir olay olmuş. Çöp poşeti, muhtemelen dışarıdan gelmiş. Bunlar da meraklı tabii, kafasını sokmuş. Geçen yıl da benzer bir olay yaşamıştık. Görüntüleri arkadaşlarımızla sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Çok güzel tepkiler aldık. Meraklı keçi sürünün kalanını çok korkutmuş. 1-2 saatlik bir süreçte olmuş bu olay. Tabii fark edince hemen poşeti çıkardık ve normal hayatına devam etti."

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel
