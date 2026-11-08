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Antalya'da COP31 kapsamında motosiklet ve bisiklet kısıtlaması 9-13 Kasım'da başlıyor

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Antalya'da yarın başlayacak COP31 kapsamında bazı güzergahlarda motosiklet ve bisiklet kısıtlaması getirildiği bildirildi. Valilik, kısıtlamanın 9-13 Kasım olarak düzeltildiğini ve D-400 ile Belek Turizm Yolu gibi güzergahlarda sürücülerin kurallara uyması gerektiğini açıkladı.

Antalya'da yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında bazı güzergahlarda motosiklet ve bisiklet kısıtlaması getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, COP31 kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve benzeri araçların kullanımına getirilen kısıtlamanın 9-13 Kasım olarak düzeltildiği belirtildi.

Bu kararın, motosikletli sürücülerin mağdur olmaması ve trafik tedbirlerinden fazla etkilenmemesi için alındığı kaydedilen açıklamada, "D-400 kara yolu ve Serik Caddesi TEDAŞ Kavşağı ile Dikmen Kavşağı arası, Belek Turizm Yolu, Expo Bulvarı, Kral (Turizm) Yolu, Kumköy Kavşağı ile Kanuni Caddesi Kavşağı arasında sürücülerimizin trafik kısıtlamalarına uymaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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