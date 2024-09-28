Üye Girişi
Haberler

Valeyi yaralayıp, trompetçiyi 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı ifadeleriyle şaşırttı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da vale Osman Dere ile tartışıp bıçakla yaraladıktan 15 dakika sonra aynı sokakta tartıştığı Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle öldüren ve sonrasında olay yerinde polisin çalışmasını izlerken yakalanan Polat Dereli, ifadesinde "Cinayeti ben işlemedim. Ben deliyim" dedi. Basın mensuplarının "Madem cinayeti sen işlemedin, başkası senin silüetine bürünerek mi işledi" sorusuna da "Doğrudur" cevabını verdi.

Antalya'da sokakta tartıştığı bir kişiyi bıçakla yaralayıp, bir kişiyi de öldüren Polat Dereli'nin (45) ifadeleri şaşırttı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1986 Sokak'ta meydana geldi. Polat Dereli, ilk olarak Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryaya giderek hiç tanımadığı ve vale olarak çalışan Osman Dere'yle (36) tartışıp, bıçakla saldırdı. Valenin yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Suç aleti bıçakla bisikletine binerek olay yerinden kaçan Dereli, 15 dakika sonra aynı sokakta bulunan Deniz Akten (38) ile tartışma yaşadı. Dereli, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu'nda trampetçi olarak çalışan Akten'i 20 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Deniz Akten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine Muratpaşa Suç Araştırma, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

POLİSİ İZLERKEN YAKALANDI

Ekipler, kısa sürede olay yerine gelirken olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridiyle kapattıkları sokakta çalışmaya başladı. Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bilgi topladığı esnada Polat Dereli'nin olay yerinde olduğunu ve polisin çalışmalarını izlediğini tespit etti. Ekipler, Polat Dereli'yi suç aletiyle beraber yakalayarak gözaltına aldı.

Sokakta valeyi yaralayıp, trompetçiyi 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı ifadeleriyle şaşırttı

"BEN DELİYİM"

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Akten'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vale olarak çalıştığı iş yerinin önünde bıçaklanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Osman Dere ise hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Polat Dereli, polis merkezinde susma hakkını kullandı. Cinayeti neden işlediğine dair konuşmayan Polat Dereli, "Tedavi gördüm. Benim konuyla alakam yok. Cinayeti ben işlemedim. Ben deliyim" dedi.

BASIN MENSUPLARINA CEVAP VERDİ

Dereli, sağlık kontrolünden çıktığı esnada da basın mensuplarının "Madem cinayeti sen işlemedin, başkası senin silüetine bürünerek mi işledi" sorusuna, "Doğrudur" cevabını verdikten sonra ekip otosuna bindi. Dereli'nin yaklaşık 3 yıl önce İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir süre yatarak tedavi gördüğü öğrenildi.

Valeyi yaralayıp, trompetçiyi 20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı ifadeleriyle şaşırttı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika 3-sayfa Antalya Güncel Dereli Suç

Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü

Nasrallah öldü mü? Gözlerin çevrildiği Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Erken seçim olacak mı? Erdoğan, tartışmayı bitirdi
Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme: 2 kişi yakalandı

Ayağına sıkan kişilerden 2'si yakalandı
500

Yorumlar (1)

kerim kerimov:

Ortada bu kadar başıboş deli dolaşırken,bizim yaşamamız tamamen tesadüflere kalmış.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Kasımpaşa maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bandırmaspor Ankaragücü maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Samsunspor Göztepe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sarıyer Kırklarelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sarıyer Kırklarelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Udinese Inter maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Udinese Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 29 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Aslan, Yay, İkizler burcu yorumu! 29 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });