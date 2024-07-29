Antalya'da çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan ve 4 sera zarar gördü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.
??????? Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.
Karalar Mahallesi Gözüllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 4 tanker, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, bazı seralara da sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan ile 4 sera zarar gördü.