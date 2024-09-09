Üye Girişi
Haberler

Antalya'da çıkan yangın muz bahçelerine sıçradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangın, otluk alandan muz bahçelerine sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otluk alanda çıkarak muz bahçelerine sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bakılar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu yanındaki otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki muz bahçesine sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, otluk alanla muz bahçesinde bulunan ağaçlar zarar gördü.

Bu arada, yakındaki okulda eğitim gören öğrenciler, yoğun duman nedeniyle sınıflarından tahliye edildi. Olayı duyan bazı veliler, çocuklarını okuldan aldı. Okulda kalan öğrenciler ise yeni eğitim öğretim yılının ilk günü yangının söndürülmesiyle sınıflarına geri döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Acil Durum Gazipaşa antalya Güncel Yaşam

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'klıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "kılıçlı yemin" çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Erdoğan, Narin'e kıyanlara zehir zemberek sözlerle seslendi

 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar
Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İsrail İtalya maçı hangi kanalda? İsrail İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Belçika maçı hangi kanalda? Fransa Belçika maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sergio Ramos Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Sergio Ramos'u alacak mı? Güney Kıbrıs Kosova maçı CANLI izle! (FULL HD) Güney Kıbrıs Kosova maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Kosova maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs Kosova maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Çağlar Söyüncü neden yok, sakatlandı mı? Çağlar Söyüncü kaç maç yok, ne zaman dönecek? Türkiye İzlanda hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Türkiye İzlanda maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanacak? İzlanda nerede, Avrupa'da mı? İzlanda'nın haritada konumu nedir? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?
title