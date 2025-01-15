Antalya'da Çifte Gökkuşağı Görsel Şöleni
Antalya'nın Aksu ilçesinde yağan yağmurun ardından ortaya çıkan çifte gökkuşağı, görsel bir şölen sunarak vatandaşların ilgisini çekti.
Antalya'da çifte gökkuşağı sürprizi
ANTALYA - Antalya'da etkili olan yağmurun ardından Aksu ilçesinde beliren çifte gökkuşağı, görsel şölene dönüştü.
Antalya'da bugün akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı, adeta görsel bir şölene dönüştü. Aksu ilçesinde hava yağışın ardından güneşli bir hal alırken, bu sırada ortaya çıkan gökkuşağı, vatandaşlar arasında ilgi uyandırdı. Özellikle açık alanlarda güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT DEMİR - Güncel