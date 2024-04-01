Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimleri Önde Götürüyor
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 00.02 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 50.76, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.62 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 82,83'ü açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 50.76'sını, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.62'sini aldı.