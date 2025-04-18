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Antalya'da Çay Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'da Çay Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Düden Çayı'nda bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi otopsi için morga kaldırdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çay kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Altınova Sinan Mahallesi'ndeki Düden Çayı'nda tekneyle su teresi aramaya çıkan S.K, çayın kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin çalışmasıyla çaydan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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