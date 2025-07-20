Antalya'da Çatıya Çıkan Adam İkna Edilerek Aşağı İndirildi

ANTALYA'da Bahadır T., 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak uzun süre oturdu. Polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından aşağı indirilen T., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 251 sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Bahadır T., henüz bilinmeyen nedenle yaşadığı apartmanın çatısına çıktı ve uzun süre burada oturdu. Durumu gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE HAVA YASTIĞI KURDU

Polis ekipleri Bahadır T.'yi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri, olası düşme ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı kurdu. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından Bahadır T., polis ekiplerince çatıdan indirildi. Sağlık ekibi tarafından kontrol edilen T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,