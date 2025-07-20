Antalya'da Bunaltıcı Sıcak ve Nem Sahilleri Doldurdu

Antalya'da Bunaltıcı Sıcak ve Nem Sahilleri Doldurdu
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Antalya'da hava sıcaklığının 34 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte nem oranı yüzde 81'e çıktığı için sahillerde yoğunluk oluştu. Tatilciler denize girerken, bazıları su sporları yaptı ve piknik alanlarında vakit geçirdi.

Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 81'e ulaştı.

Bunaltıcı sıcak ve yüksek nemden etkilenen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'nden denize girerken, bazıları da su sporları yaptı.

Güneşlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra birçok kişi, sahil bandındaki yeşil alanlarda kurdukları kamp sandalyelerinde gölgeliklerde oturup piknik yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce, il genelinde sıcaklığın artarak mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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