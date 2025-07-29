Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Baba, Gelinlik Dükkanında İsyan Çıkardı

Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Baba, Gelinlik Dükkanında İsyan Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermediğini iddia eden bir adam, gelinlik dükkanında gelinlikleri yakmaya çalıştı. İtfaiye ve polis müdahalesiyle durumu kontrol altına alındı.

ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermediğini öne süren Bahadır T. (48), sahibi olduğu gelinlik dükkanında, üzerine kolonya döktüğü gelinlikleri yakmaya çalışırken itfaiyenin tazyikli su ile müdahalesinin ardından polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki gelinlik dükkanında meydana geldi. Boşanma sürecinde olduğu eşinin çocuklarını göstermediğini ileri süren Bahadır T., akşam saatlerinde sahibi olduğu iş yerine geldi. Bahadır T.'nin sinirli tavırları ve ruh halinden şüphelenen çevre esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören Bahadır T., dükkanın kapılarını kapatıp içerideki gelinlikleri makasla kesmeye, masa ve raflardaki süs eşyalarını kırmaya başladı. Cam vitrinleri tekmeleyen Bahadır T., daha sonra eline kolonya alıp gelinliklerin üzerine döktü. Mutfaktaki tüpü de sürükleyip iş yerinin ortasına getiren Bahadır T., dükkanı yakmakla tehdit etti. Polis ekiplerinin yanı sıra adrese gelen Bahadır T.'nin bazı yakınları da kapının dışından uzun süre kendisini ikna etmeye çalıştı. Çocuklarının velayetini almak istediğini ve onları uzun süredir göremediğini söyleyen Bahadır T., ikna çabalarına karşılık vermedi. Bahadır T., elinde çakmakla gelinliklerin üzerine benzin döküp tehditlerini sürdürdü, zaman zaman bağırarak polis ekiplerine tepki gösterdi.

TÜPÜ TUTUŞTURMAYA YELTENDİ, İTFAİYE SU SIKTI

Bahadır T., çakmağı çakıp tüpü tutuşturmaya yeltendiği sırada itfaiye ekipleri, dükkanın camından tazyikli su sıktı. Su darbesiyle sendeleyen şüpheli, elindeki çakmağı ve tüpü fırlattı. Bu sırada polis ekipleri kapıyı açıp içeri girdi ve 2 saattir direnen Bahadır T.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Bahadır T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren 'meczup' imajı çiziyor

Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren...
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım

Elindeki anketi açıklayıp iddialı konuştu: O gece siyaseti bırakırım
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçenin son hali: Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmez

Yeşiliyle bilinen ilçenin son hali! Bölge halkı adeta yasta
Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı

Beykoz'daki yangın sonrası valilik hepsinin satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca alerji sandı, gerçeği dişçide öğrendi: Burnundan akan beyin omurilik sıvısı çıktı

Yıllarca alerji sandı, gerçek dişçide ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.