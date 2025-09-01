Antalya'da Borç Yüzünden Cinayet: Paşa Gül, Aytunç Keskin'i Öldürdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde Paşa Gül (67), aralarında borç- alacak verecek yüzünden husumet bulunan Aytunç Keskin'i (48) tabancayla öldürdü.

Olay, Manavgat'In Side Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.Aytunç Keskin, alacak verecek meselesi dolayısıyla aralarında husumet bulunan Paşa Gül'ün bir sitede bulunan evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma sonucunda Paşa Gül, Aytunç Keskin'i ruhsatlı tabancasıyla öldürdü. Paşa Gül, silah sesleri üzerine kapıya çıkan komşularından jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aytunç Keskin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Aytunç Keskin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Paşa Gül'ün yurt dışından emekli olduğu ve geçen yıl Aytunç Keskin'le birlikte ortak hamam işlettikleri öğrenildi. Cinayetin ardından Paşa Gül'ün, komşularına ölen Aytunç Keskin'e hamam işinde 400 bin Euro verdiğini, işin battığını, icralık olduklarını buna rağmen ölen kişinin kendisinden para istemeye devam ettiğini söylediği belirtildi. Aytunç Keskin'in kendisini sürekli rahatsız ettiğini belirten Paşa Gül, "Kendisine, ruhsatlı silahım olduğunu söyledim, evime gelmemesi gerektiğini söyledim. Yine geldi bana hakaret etti, beni tehdit etti" dediği öğrenildi.