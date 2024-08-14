Antalya'da bir otelde madde bağımlılığı semineri düzenlendi
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan bir otelde çalışan personel, madde bağımlılığıyla ilgili bilgilendirme seminerine katıldı. Seminerde madde bağımlılığı, türleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin personeli madde bağımlılığıyla ilgili bilgilendirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Çamyuva Mahallesi'ndeki bir otelde çalışanlara yönelik seminer düzenlendi.
Seminerde madde bağımlılığı, türleri, tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verildi.