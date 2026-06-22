Antalya'da trafik denetimlerinde 72 bin 839 araç ve sürücü kontrol edildi

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 72 bin 839 araç ve sürücü kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin şekilde sürdürülmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma riskinin üst düzeyde tutulması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda trafik ekiplerince son bir haftada yapılan uygulamalarda, yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerde 8 bin 667, yolcu taşımacılığı denetimlerinde 3 bin 528, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetimlerinde 10 bin 325, emniyet kemeri denetimlerinde 15 bin 922, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 17 bin 191 araç ile sürücü kontrol edildi.

Diğer denetimlerle toplam 72 bin 839 araç ve sürücünün denetlendiği bildirildi.