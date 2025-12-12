Antalya'da bir ev ve bahçesinden 2 kamyon çöp çıktı
Kepez ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine bir ev ve bahçesinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Belediyenin temizlik çalışmalarıyla ev dezenfekte edildi.
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ev ve bahçesinden 2 kamyon çöp çıkarıldı.
Şafak Mahallesi, 4253 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bir evden kokular gelmesi nedeniyle durumu Kepez Belediyesine bildirdi.
İhbarı değerlendiren belediye ekipleri, zabıta ve polis gözetiminde ev ve bahçesinde temizlik çalışması yaptı.
Konuttan 2 kamyon dolusu atık çıkarıldı.
Çöplerden arındırılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.???????
Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel