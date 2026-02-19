Haberler

Antalya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu

Antalya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu
Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir evde, 47 yaşındaki Özgür Yeke ve bir arkadaşı ölü olarak bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, evde silah ve boş kovanlar buldu. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu.

Konuksever Mahallesi 821 Sokak'taki bir evde arkadaşıyla yaşayan Özgür Yeke'den (47) haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yeke ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede silah ve 3 boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Cenazeler incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.




