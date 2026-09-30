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Antalya'da belediye çalışanı Haluk Ekinci motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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Antalya'da belediye çalışanı Haluk Ekinci motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haluk Ekinci (38), 22 Eylül'de Aksu Karaöz'de motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralandı. Bir hafta süren tedaviye rağmen dün akşam hayatını kaybeden Ekinci'nin cenazesi bugün Yeşilkaraman Mezarlığı'na götürüldü.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haluk Ekinci (38), 2 hafta önce aldığı motosikletle kaza yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekinci, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 22 Eylül'de Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi Antalya- Isparta yolunda meydana geldi. 2 hafta önce aldığı motosikletiyle ana yol üzerinden sokağa dönmek isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haluk Ekinci, yolda ilerleyen kamyonu fark etmeyip dengesini kaybederek düştü. Ekinci, aracın önünde sürüklenmeye başladı. Kamyonun altında sıkışan sürücü, çıkarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 30 metre sürüklenen Haluk Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralanan Ekinci, hastaneye kaldırıldı. 1 haftadır tedavisi devam eden Haluk Ekinci, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Ekinci'nin cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Haluk Ekinci'nin cenazesi, toprağa verileceği Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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