Antalya'da Belarus uyruklu adam evinde ölü bulundu

Antalya'da arkadaşlarının ve eşinin bir süredir ulaşamadığı Belarus uyruklu Siarhei Budnik (54), evinde ölü bulundu. Olay, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 512 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Belarus uyruklu Siarhei Budnik'in arkadaşları, kendisini merak ederek evine gitti.

ÖLEN ADAMIN SİROZ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kapının açılmaması üzerine yedek anahtar ile eve giren arkadaşları, Budnik'in cansız bedenini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Budnik'in bedeni üzerinde şüpheli bulguya rastlamadı. Budnik'in cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Budnik'in siroz hastası olduğu öğrenildi.