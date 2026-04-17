Antalya'da Banka Şubesinin Camı Kırıldı

Antalya'da Banka Şubesinin Camı Kırıldı
Antalya'da bir banka şubesinin kapı camı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. Olayda herhangi bir hırsızlık yaşanmadığı bildirildi.

ANTALYA'da gece saatlerinde bir banka şubesinin kapı camı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Saldırganlar kaçarken, herhangi bir hırsızlık yaşanmadığı kaydedildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bankanın giriş kapısının camını tekmeleyerek kırdıktan sonra kaçtı. Sabah saatlerinde gelen banka çalışanları, giriş kapısının camının kırık olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bankada herhangi bir hırsızlık olayının yaşanmadığını belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra banka personeli kırılan camı toplayarak çöpe attı. Polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan talimat verdi! Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Yeni düzenleme yürürlükte! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi

Yeni düzenleme yürürlükte! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi
Trump konuşma metnini hazırlayan kişiye patladı: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?

Konuşma metnini okurken deliye döndü: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı