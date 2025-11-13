Antalya'da Banka Şubesinde Yangın
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir banka şubesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.
Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan banka şubesinin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.
Alarmın yangın nedeniyle devreye girdiğinin anlaşılması üzerine itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.
Camı kırarak içeri giren ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için incelemeler sürüyor.
Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel