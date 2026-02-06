Haberler

Antalya'da tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı oğlu Barış T'yi bıçaklayarak öldüren baba Ali T'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali T. (60), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, çok pişman olduğunu söyledi.

Duruşmaya katılan müştekiler, sanıktan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "alt soya yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta 26 Mayıs 2025'te aralarında sorun olan baba Ali T, konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş araziye çağırmıştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ali T, oğlunu birçok yerinden bıçaklamıştı. Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ikametinde yakalanan Ali T. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
