Antalya'da Azerbaycanlı eski federasyon başkanının bıçaklanması olayında 3 sanığa hapis cezası

Antalya'da eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev'in bıçaklanması olayına ilişkin yargılanan 6 sanıktan üçü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H, Azerbaycan Kickboks Federasyonu Asbaşkanı E.A, Azerbaycan Muaythai Federasyonu başantrenörü V.A. ile tutuklu sanıklar R.S, F.B, E.B, müşteki Musayev ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanıklardan F.B. suçu işlediğini belirterek, "Cezam ne ise çekmeye razıyım. Adaletinize sığındım." dedi.

Sanık R.S. ise pişman olduğunu ifade ederek, "Çocuklarım 'Ne zaman geliyorsun' diye soruyorlar. Onlara cevap veremiyorum." dedi.

"İftiradan dolayı şu anda karşınızdayım"

Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H. ise olayla ilgili suçunun olmadığını belirterek, eylemi azmettirmesine neden olacak bir durumun olmadığını öne sürdü.

Müşteki Araz Musayev'in kendisini daha önce de mahkemeye verdiğini ve hepsini kazandığını iddia eden A.H. "Federasyonlar gönüllü olarak faaliyet gösteriyor. Bu olayda bir kazancım olamaz. Ailem perişandır. Aileme 6 kez haciz geldi. Müşteki sürekli bizim fotoğraflarımızı paylaşarak ailemi rahatsız ediyor. Tutuklu kaldığım sürede rahatsızlıklarım oldu. İftiradan dolayı şu anda karşınızdayım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar R.S, F.B. ve E.B.'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

Olay

Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası sırasında 28 Mayıs 2025'te Azerbaycan heyetinde bulunan eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev müsabaka alanı dışında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Yaralanan Musayev hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili aralarında Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H, Azerbaycan Kickboks Federasyonu Asbaşkanı E.A. ve Azerbaycan Muaythai Federasyonu başantrenörü V.A.'nın da bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

İlk duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar A.H, E.A, V.A.'nın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.