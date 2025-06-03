Antalya'da Ayı Arı Kovanlarına Saldırdı

Antalya'da Ayı Arı Kovanlarına Saldırdı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir ayı, arı kovanlarına saldırarak kovanları parçaladı ve balları yedi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bu olay, bölgedeki üreticileri endişelendirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arı kovanlarına bir ayının saldırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şahinler Mahallesi'ndeki arı kovanlarının döküldüğünü ve kırıldığını gören sahipleri, daha önce yerleştirdikleri güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde, bir ayının kovanları parçaladığı ve balları yediği görüldü.

Gazipaşa'da daha önce de benzer saldırıların yaşandığını belirten üreticiler, yayla ve kırsal bölgelerdeki kovanların sık sık kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
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