Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 tutuklama

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturmasında, Avrupa ülkelerindeki yabancı uyruklu kişileri hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 şüphelinin 5'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Avrupa ülkelerinde yaşayan yabancı uyruklu kişilere dijital mektup, WhatsApp görüşmeleri ve benzeri yöntemlerle ulaştıkları belirlendi. Şüphelilerin, 'Hediye kazandınız', 'Üyelik borcunuz bulunmaktadır' ve 'Şans oyunları oynar mısınız?' gibi ifadelerle mağdurları baskı altına alarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, suçtan elde ettikleri gelirleri ise izlerini kaybettirmek amacıyla çeşitli yöntemlerle değiştirip dönüştürerek akladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında mağduriyet tutarının yaklaşık 4 milyon 500 bin avro olduğu belirlenirken, şüpheliler adına kayıtlı yaklaşık 51 milyon 500 bin lira değerindeki 7 taşınmaz ve 12 taşınır mal varlığına el konuldu.

ZİYNET EŞYALARINA EL KONULDU

MASAK ve Interpol ile yapılan çalışmaların ardından, çağrı merkezi olarak kullanıldığı belirlenen bir iş yerinin de aralarında olduğu 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 1272 mermi, 40 konuta ait tapu belgesi, çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası, 34 cep telefonu, 17 dizüstü bilgisayar, 3 masaüstü bilgisayar, tablet, 18 USB bellek, 16 hard disk, POS cihazı, 10 kol saati, 72 sim kart, soğuk cüzdan, 2 telsiz ile 38 bin 844 dolar, 6 bin 10 avro ve 240 bin lira ele geçirildi. Ayrıca değeri 2 milyon 564 bin 160 lira olarak belirlenen ziynet eşyalarına da el konuldu.

Yakalanan 13 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı