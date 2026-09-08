Antalya'da atlı polislerin görev alanı sosyal buluşma noktası oldu

Antalya'da atlı polislerin görev yaptığı yerleşke, vatandaşların da vakit geçirebildiği sosyal alana dönüştürüldü.

Konyaaltı ilçesinin Bahtılı Mahallesi'nde bulunan Atlı Polis Grup Amirliği yerleşkesi, yapılan düzenlemelerin ardından vatandaşların kullanımına açıldı.

Tesise gelen vatandaşlar, doğayla iç içe ortamın keyfini çıkarırken, çocuklara yönelik ata binme etkinlikleri de yapılıyor. Bu alanda aileler dinlenebiliyor, çocuklar atlarla tanışıyor, ziyaretçiler polislerin görev yaptığı alanı yakından görme fırsatı buluyor. Çocuklara, emniyetin binicilik konusunda uzman personeli eşlik ediyor.

Etkinlikler cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Tesiste görev yapan polis memuru Davut Kaymaz, AA muhabirine, ahırların atların sağlığı ve ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlendiğini söyledi.

Tesis içerisinde polisevine bağlı restoranın da yenilendiğini vurgulayan Kaymaz, bu bölümün vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti.

Çocukların da ata binme deneyimi yaşayabildiğini aktaran Kaymaz, Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde 12 görev atının bulunduğunu, etkinliklerde kullanılan 4 atın ise polisevine bağlı olduğunu ifade etti.

Atlar çocukların ilgisini çekiyor

Tesisin vatandaşların kullanımına açılmasıyla sosyal imkanlardan daha geniş bir kesimin yararlandığını anlatan Kaymaz, çocukların vakit geçirebileceği oyun alanlarının da bulunduğunu, ziyaretçilerin ahırlardaki atları yakından görerek fotoğraf çektirdiğini kaydetti.

Tesisin arka bölümünde de farklı hayvanların bulunduğunu aktaran Kaymaz, güvercin, tavuk, tavus kuşu ve sülünlerin de ziyaretçiler tarafından görülebileceğini söyledi.

Çocuklu aileler için güvenli ortam

Tesisin çevresinin güvenlik önlemleriyle korunduğunu ve çocuklu ailelerin rahatça vakit geçirebildiğine işaret eden Kaymaz, "Tesisimiz kapalı ve güvenli bir alan. Nöbetçilerimiz bulunuyor. Çocuklarımız geldiğinde ailelerimiz güven içerisinde çocuklarını bırakıp eğlenebiliyor, istirahat edebiliyor ve tesisimizi gezebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Ticari bir amaç yok"

Çocukların at binme etkinliklerinde alınan ücretin de dışarıdaki özel işletmelere kıyasla düşük tutulduğuna değinen Kaymaz, amaçlarının ticari kazanç elde etmek olmadığını dile getirdi.

Kaymaz, "Burada ticari bir amaç yok. Sadece cüzi bir miktar ücret alınıyor. Vatandaşlarımız bu ücret karşılığında tesisimizin imkanlarından faydalanabiliyor. Ücretlendirme işlemlerini polisevimiz yürütüyor." dedi.

Kaynak: AA