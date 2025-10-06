Antalya'da Atık Su İstasyonunda 3 Kişinin Ölümüyle İlgili Yargılama Başladı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde atık su terfi istasyonuna inen 2'si işçi 3 kişinin ölümüyle ilgili 3 sanığın yargılanması başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ahmet G, Selahattin T, Münevver A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Ahmet T, savunmasında, olay günü yıllık izinde olduğunu ama işin aksamaması için telefonla çalışmaları takip ettiğini söyledi.

Konyaaltı ilçesindeki Hurma Su Arıtma Tesisi'nin sorumlusu olduğunu ve Döşemealtı'ndaki tesisin de buraya bağlı olduğunu belirten sanık, TOKİ Terfi İstasyonu'unda sorun yaşandığı bilgisini aldığını ve bölgeye ekip gönderdiğini ifade etti.

Olayda hayatını kaybeden Fırat Çiçek'in çektiği fotoğrafta atık su giriş çıkış noktasında sorun olduğunu gördüklerini anlatan Ahmet T. "Fırat'tan atık su kuyusuna inmesini istemedim. Münevver A.'nın haber vermesiyle kazadan haberdar oldum. Hemen olay yerine gittim, polis, AFAD çalışma yapıyordu. Orada 3 kişinin vefat ettiğini öğrendim. Rahmetli Fırat, Emin ve diğer kişiye ne olduğunu bilmiyorum. Kuyuya inmemeleri gerekiyordu, bu yazılı ve açık bir talimattı." diye konuştu.

Sanık Münevver A. ise yaşanan olaydan dolayı bir kusurunun olmadığını, ne taksirle ne de kasıtlı olarak kimsenin ölümüne neden olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (ASAT) Batı İşletme Müdürü olarak çalıştığını ifade eden Münevver A, "Haber verilmesi üzerine kaza olduğunu öğrendim ama ölüm olup olmadığını olay yerine gittiğimde öğrendim. AFAD, polis ve itfaiye olay yerinde çalışıyordu. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili birimimiz var, bu konuda çalışanlara gerekli bütün eğitimler verildi." dedi.

Münevver A, işçilerin atık su haznesine girmelerini gerektirecek bir durum olmadığını ve neden hazneye girdiklerini bilmediklerini savundu.

Sanık Selahattin T. de yaşanan olayda bir kusurunun bulunmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Müştekiler ise olayın nasıl olduğunu bilmediklerini, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi raporunun alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 14 Temmuz 2023'te Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASAT) atık su terfi istasyonundaki arızadan dolayı kuyuya inen işçiler Fırat Çiçek ve Emin Akyüz ile Mahmut Yıldız hayatını kaybetmiş. Olayla ilgili 3 kişi hakkında "taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.