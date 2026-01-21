Haberler

Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesi bu yıl gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yapım ihalesinin bu yıl yapılacağını ve 2026'nın sağlık yatırımları açısından belirleyici bir yıl olacağını açıkladı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yıkılıp yeniden inşa edilecek Atatürk Devlet Hastanesinin yapım ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini bildirdi.

Özkan, kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026'nın yatırımların planlandığı ve hayata geçirildiği bir yıl olacağını söyledi.

Atatürk Devlet Hastanesinin yerine yapılacak 300 yataklı yeni hastane sürecinin devam ettiğini belirten Özkan, "Atatürk Devlet Hastanemizin proje ihalesi yapıldı, kısa sürede alan projesi açıldıktan sonra yeni hastanenin yapım ihalesi 2026'da inşallah gerçekleşecek." dedi.

Yeni Serik Devlet Hastanesinin 2027 yatırımına alınması için de çalışmaları başlattıklarını duyuran Özkan, "Sağlık Bakanlığımızın Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı çerçevesinde özellikle birinci basamağı güçlendirmeye yönelik Antalya'da yoğun çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor