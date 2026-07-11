Uluslararası Uzay Kongresi'nde Dünyaca Ünlü Astronotlar Antalya'da Buluşacak

ANTALYA'da 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Antalya'ya gelecek dünyaca ünlü astronotların, 'Uzay Macerası ve Zaman Yolculuğu' temalı Antalya Kum Heykel Müzesi'nde buluşacağı çocuklar, resim ve makale yarışmasıyla belirlenecek.

Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl sonbahar döneminde farklı bir ülkede düzenlenen ve uzay sektörünün en büyük küresel buluşması olan Uluslararası Uzay Kongresi, bu yıl 3-10 Ekim tarihlerinde Türkiye'de ilk kez Antalya'da düzenlenecek. Türkiye Uzay Ajansı'nın ev sahipliği yapacağı kongreye; ABD'den Rusya'ya Çin'den Japonya'ya dünyanın en önemli astronotlarının katılımı bekleniyor. Uzay görevlerinde bulunan 25'in üzerinde astronot, Antalya'da 'Uzay Macerası ve Zaman Yolculuğu' temalı yaklaşık 200 civarında eserin de bulunduğu Antalya Kum Heykel Müzesi'nde özel bir etkinlik gerçekleştirecek.

ALPER GEZERAVCI DA GELECEK

5 Ekim tarihinde 19.00- 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar, Dünya Astronotlar Birliği (Association of Space Explorers-ASE) üyesi olan uzaya gitmiş veya uzay programlarında görev almış astronotlarla tanışma, sohbet etme ve deneyim yaşama fırsatı bulacak. İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da katılacağı Kum Heykel Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen gecede, çocukların bilim, teknoloji, uzay ve keşif konularına ilgilerini artırmak hedefleniyor. Etkinlik kapsamında astronotlar, kendi deneyimlerini paylaşacak, çocukların sorularını yanıtlayacak ve geleceğin bilim insanlarına ilham verecek.

10 BİN TON NEHİR KUMU

Kum Heykel Müzesi Direktörü Cem Karaca, "Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Antalya Kum Heykel Festivali bir futbol sahası büyüklüğünde. Yaklaşık 7 bin metrekare alanda, 10 bin ton nehir kumu kullanılarak yapılan 200 civarında irili ufaklı heykel ve heykelcik sergileniyor. Örneğin bir heykelimizi yapay zekanın ürettiği tasarımı canlandırarak oluşturduk ve heykeltıraşımız o esere hayat verdi. Festival alanımız sabah 09.00'dan akşam 22.00'ye kadar ziyarete açık. Antalya Lara sahilinde turistik bir bölgede. Buraya gelen ziyaretçilerimiz kum heykel sanatıyla hem tanışsın hem de insanlığın uzaya olan yolculuğunu, macerasını eğlenceli bir şekilde öğrensinler istiyoruz" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ ASTRONOTLAR GELİYOR

El Fergani'den Galileo'ya, Yuri Gagarin'den Neil Armstrong'a, roketlerden diğer uzay araçları ve kapsüllere birçok heykelin canlandırdığını dile getiren Cem Karaca, "Yine bunların yanı sıra kült uzay filmlerinden de eserleri canlandırdık. Aralarında Vol-i, Interstellar gibi filmlerin kahramanlarını burada canlandırdık. İnsanlar gezdikten sonra hem bilgi sahibi olsunlar hem de insanların uzay yolculuğu hakkında eğlenceli birkaç saat geçirsinler. 5-9 Ekim tarihlerindeki Uluslararası Uzay Kongresi, Antalya'da düzenlenecek. Bu çerçevede içinde SpaceX gibi, NASA gibi çok büyük katılımcılar olacak. O dönemde Antalya'ya gelecek yaklaşık 25 astronotun çocuklarla buluşma imkanı olacak. Burada saat 19.00'dan itibaren astronotlar, aralarında ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı da var, çocuklarla unutulmaz 2,5 saat geçirecek. Türk çocukları için ilham kaynağı olacağını düşündüğümüz bu özel etkinlik için şimdiden çalışmalarımıza başladık. Antalya'nın ve Türkiye'nin de tanıtımına katkısı olacağını düşündüğümüz uluslararası boyutta ses getirecek bir etkinlik olacak. Katılacak çocukları da makale ve resim yarışması ile belirleyeceğiz. Çünkü çok sayıda çocuğun katılmak isteyeceğini biliyoruz. Resim ve makale yarışmasıyla o çocukları seçeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı