Antalya'da Asfalt Yüklü Kamyonun Devrilmesi Sonucu 2 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sıcak asfalt yüklü kamyonun iki araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

F.T. idaresindeki sıcak asfalt yüklü 34 DN 9314 plakalı kamyon, Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolundaki asfalt yenileme çalışmaları sırasında kontrolden çıkarak önce 58 BY 779 plakalı park halindeki minibüse ardından da çelik kapı yüklü M.T. idaresindeki 07 HAS 06 plakalı kamyonete çarparak devrildi.

Kazada kamyon ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kamyon sürücüsü F.T, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı iki sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören Mustafa Yılmaz, "Berberde tıraş oluyordum, bir ses oldu. Kamyon çok süratliydi. Muhtemelen freni boşaldı. Ortalık savaş alanına döndü." diye konuştu.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.