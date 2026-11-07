Kars'ta kar yağışıyla ayılar mahalleye indi! Bozayı ve yavruları çöp konteynerlerinde yiyecek aradı

Kars'ta kar yağışıyla ayılar mahalleye indi! Bozayı ve yavruları çöp konteynerlerinde yiyecek aradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki gündür aralıklarla süren kar yağışı yaban hayvanlarını da etkiledi. Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne inen bozayı ve yavrusu bir inşaatın önünde görüntülendi. Mahallenin Öğretmen Evi bölgesinde ise bir bozayı ile iki yavrusu bahçelerde gezinip çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Bir köpeğin uzaklaştırmaya çalıştığı ayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, yavrularıyla geldikleri mahallede çöp konteynerlerinde beslenmeye çalıştı.
İlçede iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.
İNŞAATIN ÖNÜNDE DİNLENDİLER
Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı ve yavrusu bir inşaatın önünde görüntülendi. Bir süre burada dinlenen bozayılar karanlıkta gözden kayboldu.
KÖPEK UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI
Aynı mahallenin Öğretmen Evi bölgesinde bir bozayı ve iki yavrusu da bahçelerde gezinip çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.
Bir köpeğin uzaklaştırmaya çalıştığı ayılar, buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekildi.