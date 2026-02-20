Antalya'da asayiş olaylarında 219 zanlı tutuklandı

Antalya'da son bir haftada asayiş olaylarında yakalanan 1679 şüpheliden 219'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalar yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, 588'i aranan olmak üzere, 1679 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1679 şüpheliden 219'u tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında 199 geçici konaklama yeri ile 180 kiralık araç firması kontrol edildi, 1 işletme ile 4 araç kiralama firmasına idari yaptırım uygulandı.

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 8 olayda 27 şüpheliye işlem yapıldı. "Kabahatler Kanunu" kapsamında 324 şüpheliye idari para cezası uygulandı."

Operasyonlarda 55 silah, 209 fişek ile kartuşu ve 3 kesici alet ele geçirildi.