Asansörün kapısını açınca 5 metreden boşluğa düştü
65 yaşındaki İbrahim D., asansörün 'meşgul' yazısını görüp kapıyı açtığında dengesini kaybederek 5 metreden boşluğa düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan İbrahim D., hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
ANTALYA'da İbrahim D. (65), sürekli 'meşgul' yazan asansörün zemin katta kapısını açınca dengesini kaybederek 5 metreden boşluğa düştü. Yaralanan İbrahim D., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2863 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanda oturan İbrahim D., asansörde sürekli 'meşgul' yazdığını görünce durumu bina yöneticisine bildirdi. Bina yöneticisi ile zemin katta asansörü kontrol eden İbrahim D., kabinin bulunduğu katı fark etmeyip, açılan kapıdan adım atınca asansör boşluğuna düştü.
İTFAİYE KURTARDI
Bina yöneticisinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, 5 metreden düşen İbrahim D.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İbrahim D., bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim D.'nin çeşitli yerlerinden yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.