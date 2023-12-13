Antalya'da Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldüren İrfan Bakır 7 Yıl Hapse Mahkum Edildi

ANTALYA'da iş yerine ziyarete gelen arkadaşı Yaşar Çakır'ı (22) pompalı tüfekle öldüren İrfan Bakır (37), 7 yıl hapse mahkum edildi. Tutuklu sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Olay, 23 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Kepez Mahallesi'ndeki Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak'ta meydana geldi. Oto tamir atölyesinde bulunan İrfan Bakır'ı, arkadaşı Yaşar Çakır ziyarete geldi. Bir süre sonra Bakır ile Çakır, üst kattaki ofise çıktı. İddiaya göre; Bakır'ın kontrol ettiği ruhsatsız pompalı tüfek ateş aldı, saçmalar Yaşar Çakır'a isabet etti. Sol koltuk altından vurulan Çakır, hastanede yaşamını yitirdi. Bakır tutuklanırken, bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Çakır'ın cenazesi, Isparta'da defnedildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

CEZASI 5'TE 2 ORANINDA ARTTI

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İrfan Bakır, katıldı. Yaşar Çakır'ın ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Bakır'ın 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, olayın bilinçli taksirle gerçekleşmesi nedeniyle cezanın artırılmasını talep etti. Sanık Bakır ise önceki beyanlarını tekrar ederek, Yaşar Çakır ile aralarında husumet olmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık Bakır'ı 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl, olayın bilinçli taksirle olması nedeniyle cezayı 5'te 2 oranında artırarak 7 yıl hapse mahkum etti. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.