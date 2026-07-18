Park halindeki araçlarda sıcaklık nedeniyle yangın riskine karşı uyarı

ANTALYA'da yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte park halindeki araçlarda bırakılan çakmak, basınçlı ürünler ve su şişeleri yangın riskini artırıyor. İtfaiye ekipleri, araçlarda yangın söndürme tüpü bulundurulması, çocukların kısa süreliğine dahi yalnız bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarken, araç içerisinde bırakılan çakmak ve parfüm gibi basınçlı ürünler, yüksek sıcaklığın etkisiyle patlayarak yangına neden olabiliyor. Pet şişelerdeki su ise güneş ışınlarının geliş açısına göre mercek etkisi oluşturarak araç içinde yangın çıkarabiliyor. İtfaiye ekipleri, araçlarda yangın söndürme tüpü bulundurulması, çocukların kısa süreliğine dahi yalnız bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

ÇAKMAK VE BASINÇLI ÜRÜNLERE DİKKAT

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Hürriyet İtfaiye İstasyonu A Vardiyası Amiri Selamettin Sağlam, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte araçların içerisinde ciddi ısınma meydana geliyor. Sera etkisi dediğimiz bu durum, özellikle park halindeki araçlarda yangın riskini artırıyor. Araç içerisinde bıraktığımız bazı eşyalar yangını tetikleyen önemli etkenler arasında yer alıyor. Çakmak, en önemli risk faktörlerinden biri. Bunun yanı sıra parfüm gibi basınçlı kutularda bulunan ürünler de güneşe ve yüksek sıcaklığa maruz kaldığında patlayarak yangına sebep olabiliyor" dedi.

SU ŞİŞELERİ MERCEK ETKİSİ OLUŞTURUYOR

Araç içinde bırakılan su şişelerinin tehlikelerinden bahseden Sağlam, "Bir diğer önemli konu ise pet şişelerde bulunan su. Şişenin bulunduğu konuma ve güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak mercek etkisi oluşabiliyor. Bunun sonucunda yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Antalya oldukça sıcak bir şehir olduğu için bu konularda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yangınların yanı sıra kısa süreliğine dahi olsa çocuklarımızı kesinlikle araç içerisinde yalnız bırakmamalıyız. 'Hemen markete ya da AVM'ye girip çıkacağım' diyerek çocuklarımızı araçta bırakıp ayrılmayalım. Olası bir durumda tehlike arz ediyor" diye konuştu.

'BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA YANGINA MÜDAHALE EDEBİLİRLER'

Vatandaşların alabileceği önlemlere dikkati çeken Selamettin Sağlam, "Öncelikle araçlarımızda bulunan kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının kullanımını bilmemiz gerekiyor. Yangınlara başlangıç aşamasında doğru şekilde müdahale edildiğinde yangının büyümesi önlenebilir. Vatandaşlarımız, kendi can güvenliklerini riske atmadan ve müdahale edebilecek durumdalarsa başlangıç aşamasında yangına müdahale edebilir. Biz ihbarı aldığımızda mümkün olan en kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahalemizi gerçekleştiriyoruz. Antalya İtfaiyesi olarak bulunduğumuz bu istasyona bir ihbar geldiğinde, ekibimiz 1 dakikanın altında istasyondan çıkış yapıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı