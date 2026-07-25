Antalya'da apartman dairesi yangında hasar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güllerpınarı Mahallesi Karabüllü Sokak'taki dört katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA