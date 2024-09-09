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Antalya'da Anaokullarından Velilere Kırtasiye Parası Talebi

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Antalya'da bazı anaokullarının velilerden 3-5 bin lira arasında kırtasiye parası talep ettiği ve ihaleyle kırtasiye alımı için hazırlık yapıldığı belirtildi. Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, okulların toplu ihale ile kırtasiye alıp satmanın görevi olmadığını söyledi.

ANTALYA'da bazı anaokullarının velilerden 3-5 bin lira arasında kırtasiye parası talep ettiğini ve ihaleyle kırtasiye alımı için hazırlık yapıldığını belirten Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, "Toplu ihale ile kırtasiye alıp, satmak okulların görevi değildir. Okullar ihtiyaç listesini hazırlayıp velilere verecek, veli de istediği yerden alabilir" dedi.

Kentte bazı anaokullarında okul aile birliği tarafından öğrencilerin kullanacağı kırtasiye malzemeleri için toplu malzeme alımıyla ilgili ihale hazırlıkları yapıldığı öne sürüldü. Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, hem odanın resmi hesabından hem de kişisel hesaplarından ihale hazırlığında bulunan anaokullarına uyarıda bulundu.

'YÖNETMELİK DIŞI TİCARETE SAVAŞ AÇTIK'

Oda Başkanı Bayrak, toplu alımla kırtasiye malzemesi almak için ihale hazırlığı yapan okul müdürlerini tek tek uyardıklarını ve bu işin takipçisi olacaklarını söyledi. Bayrak, "Anaokullarında yönetmelik dışı ticarete savaş açtık. Yıllardır bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. Bazı anaokulları, okul aile birliğiyle toplu alım listesi yayımlıyor. Velilere bunu zorluyorlar. Sonrasında bunları alıp, velilere satıyorlar. Okulların ticaret yapma yetkisi yoktur" diye konuştu.

'ÇETREFİLLİ DURUMLARIN YAŞANDIĞINI DUYUYORUZ'

İhalelerde ihale şartlarına uyulmayan durumların da olduğunu anlatan Mehmet Bayrak, "Bazı çetrefilli durumların yaşandığını da duyuyoruz. Toplu ihale ile kırtasiye alıp, satmak okulların görevi değildir. Okullar ihtiyaç listesini hazırlayıp velilere verecek, veli de istediği yerden alabilir" dedi.

Okul aile birliğinin velilerden 3-5 bin lira arası para toplayıp, daha sonra bunlarla kırtasiye malzemesi aldığını, bu durumun usulsüz olduğunu söyleyen Bayrak, okul aile birliğinin yalnızca öğretmen ve okulun kullanacağı kırtasiye malzemesini alabileceğini ifade etti.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Okul aile birliğinin, öğrenciler için kırtasiye alımı yapamayacağını belirten Mehmet Bayrak, "Temizlik malzemeleri ve okulun kendi kullanacağı kırtasiye malzemeleri için ihaleyle alabilirler. Öğrencilerin kullanacağı kırtasiye ürünlerini kesinlikle alamazlar, suçtur" diye konuştu.

Başkan Bayrak, oda avukatlarının gerekli çalışmayı tamamladığını ve tüm uyarılara rağmen öğrenciler için kırtasiye alımı noktasında ihale duyurusunda bulunan okulların tespit edilmesi halinde savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da söyledi.

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,  -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Bayrak Antalya

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