Alacak tartışması cinayetle bitti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu 69 yaşındaki Yücel N.K., 52 yaşındaki Yakup Önal'ı tabancayla vurup kaçtı. Olayın ardından güvenlik kameraları inceleniyor.

ANTALYA'da Yücel N.K. (69), alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Yakup Önal'ı (52) tabancayla öldürüp kaçtı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın 1'inci katında, kahvehane olarak kullanılan dairenin balkonunda meydana geldi. Yakup Önal ile Yücel N.K. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Yücel N.K. yanındaki tabancayla Önal'a 3 el ateş etti. Kurşunlardan 2'si Yakup Önal'a isabet ederken, Yücel N.K. kaçtı. İhbarla gelen ekipler, Yakup Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Önal'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

TAKSİYLE GELİP, YÜRÜYEREK KAÇTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de güvenlik kameralarını inceleyip, kahvede bulunanların ifadesine başvurdu. Ekiplerin ilk incelemesine göre; Yücel N.K.'nin taksiyle olay yerine gelip, içeriye girdiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak uzaklaştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
