Ağabeyini öldürdü, diğer ağabeyinin eşini yaraladı

ANTALYA'da Mehmet Emin Uluğtekin (25), site bahçesinde otomobilden inen ağabeyi Vedat Uluğtekin'i (30) tabancayla öldürdü, diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i (35) ise yaraladı. Şüpheli, polis merkezine gidip teslim oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Site bahçesine giden Mehmet Emin Uluğtekin, otomobille gelen ağabeyi Vedat Uluğtekin ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i beklemeye başladı. Uluğtekin, bahçeye gelen Vedat Uluğtekin ile Zöhre Uluğtekin'e araçtan iner inmez tabancayla ateş açtı. Vedat Uluğtekin'i kafa, boyun ve karnından Zöhre Uluğtekin'i ise boyun ve çene kısmından vuran Mehmet Emin Uluğtekin kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Vedat Uluğtekin, kurtarılamadı.

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra silahını bölgedeki bir kanala atan Mehmet Emin Uluğtekin ise Kepez Hal Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.