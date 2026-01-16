Haberler

Ağabeyini öldürdü, diğer ağabeyinin eşini yaraladı

Ağabeyini öldürdü, diğer ağabeyinin eşini yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde Mehmet Emin Uluğtekin, otomobilden inen ağabeyi Vedat Uluğtekin'i tabancayla öldürdü ve diğer ağabeyinin eşini yaraladı. Olayın ardından zanlı, polise teslim oldu.

ANTALYA'da Mehmet Emin Uluğtekin (25), site bahçesinde otomobilden inen ağabeyi Vedat Uluğtekin'i (30) tabancayla öldürdü, diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i (35) ise yaraladı. Şüpheli, polis merkezine gidip teslim oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Site bahçesine giden Mehmet Emin Uluğtekin, otomobille gelen ağabeyi Vedat Uluğtekin ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i beklemeye başladı. Uluğtekin, bahçeye gelen Vedat Uluğtekin ile Zöhre Uluğtekin'e araçtan iner inmez tabancayla ateş açtı. Vedat Uluğtekin'i kafa, boyun ve karnından Zöhre Uluğtekin'i ise boyun ve çene kısmından vuran Mehmet Emin Uluğtekin kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Vedat Uluğtekin, kurtarılamadı.

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra silahını bölgedeki bir kanala atan Mehmet Emin Uluğtekin ise Kepez Hal Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak

MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı

Kimsesizdi! Zihinsel engelli çocuğun sonu da yürekleri dağladı
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak

Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti

Mezarlık görevlisi fark etti! Kimseye haber vermeden gömmüşler
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası