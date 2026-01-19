Kardeş cinayetinde 2 tutuklama
Antalya'da bir ailede meydana gelen cinayet ve yaralama olayı sonrası şüphelilerin mahkemeye çıkarıldığı bildirildi. Mehmet Emin Uluğtekin, ağabeyi Vedat'ı öldürmekle suçlanırken, diğer şüpheli Burhan Uluğtekin 'azmettirme' suçundan tutuklandı. Dava detayları dikkat çekiyor.
'VURACAK OLSAM EŞİMİ BEN VURURDUM'
Antalya'da ağabeyi Vedat Uluğtekin'i öldürüp, diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i yaralayan Mehmet Emin Uluğtekin ile aynı aileden 6 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Mehmet Emin Uluğtekin 'Kasten öldürme' suçundan, Zöhre Uluğtekin'in eşi olan ağabeyi Burhan Uluğtekin 'Azmettirme' suçundan tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Burhan Uluğtekin'in ifadesinde, "Vuracak olsam eşimi ben vururdum. Ben boşanmak istedim. Çekişmeli de olsa anlaşmalı da olsa boşanacaktım" dediği belirtildi.
İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,