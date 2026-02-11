Haberler

Antalya'da 112 Acil Sağlık ekipleri merkezde vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor

Antalya'da 112 Acil Sağlık ekipleri merkezde vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, sağlık ekiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlardan sonra kırsalda en geç 30, şehir içerisinde ise 10 dakikada hastalara ulaştığını belirtti. Acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulduğunu vurguladı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar düştüğü andan itibaren sağlık ekiplerinin kırsalda en geç 30, şehir içerisinde de 10 dakikada adreste olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının Türkiye'nin her noktasında ve her türlü iklim koşulunda acil sağlık hizmeti, 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşlara sunuluyor. Ekiplerin mesaisi, herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde 112 telefon numarasının çevirmesiyle başlıyor.

Komuta Kontrol Merkezine (KKM) ulaşan çağrının ardından ihbar en yakın istasyondaki ekibe bildiriliyor.

Vakaya yetişmek için zamanla yarışan sağlık ekipleri, trafikteki duyarlı sürücülerin fermuar sistemini uygulamasıyla kısa sürede adrese ulaşıyor.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine, kent sakinleri ve misafirlerin tüm sağlık hizmeti taleplerinde her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kentteki sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını belirten Özkan, "112'ye ihbar düştüğü andan itibaren kırsalda en geç 30, şehir içerisinde 10 dakikada adreste oluyoruz. Bu hız ülke normallerinin üzerinde. Dağınık yerleşen, bu kadar kırsal alanı olan bir yerde böyle hızlı ve etkin ambulans hizmeti sunmak hakikaten kolay değil." dedi.

Özkan, trafikte ambulansların geçişini kolaylaştırmak için uygulanan fermuar sisteminin önemine dikkati çekerek, "Trafikte ambulans siren sesi duyulduğu andan itibaren sürücülerimiz fermuar sistemini uyguluyor. Araçlarını hemen sağ ve sola alarak, ambulansın geçişine müsaade ediyor. Bu konuda yoğun şekilde bilgilendirme toplantıları yapıyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının kente 15 yeni ambulans daha kazandırdığını kaydeden Özkan, bu araçların acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı verilmesine katkı sağladığını ifade etti.

"Antalya Şehir Hastanemize 12 yeni yoğun bakım yatağını kazandırdık"

İl Sağlık Müdürü Özkan, mevsim dönüşlerindeki basit viral enfeksiyonlar ve bulaşıcı hastalıklar da eklenince acil servislere başvuruların arttığını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkarırsak hastanelere başvuru oranı da önemli derecede azalacaktır. Böylece gerçekten yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımızın önünü de kapatmamış oluruz. Herkes ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini istediği basamakta almış olur. Antalya Şehir Hastanemize 12 yeni yoğun bakım yatağını kazandırdık. Acillerdeki yoğunluk böylelikle gittikçe azalacaktır."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi

Bomba Ali Yerlikaya detayı: AK Partili vekiller yanına gitmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu
Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış

Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış