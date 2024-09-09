Antalya'da 8 yaşındaki Narin Güran için anma töreni düzenlendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için anma töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediye binasında yapılan anma törenine, İlçe Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Programa, siyah kıyafetlerle katılan personel, Narin'in fotoğrafının bulunduğu alana kırmızı karanfil bıraktı. Duygulu anların yaşandığı anma töreninde bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Belediye Başkanı Kotan, Narin'in yaşasaydı yaşıtları gibi bugün okula gideceğini ifade etti.