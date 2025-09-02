Antalya'da 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hollanda asıllı Türk vatandaşı A.B, komşuları tarafından ölü bulundu. Yaklaşık 15 gün önce öldüğü değerlendirilen A.B'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Çaybaşı Mahallesi 1343 Sokak'taki 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan Hollanda asıllı Türk vatandaşı A.B'den (70) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye aracının yardımıyla eve giren ekipler, yaklaşık 15 gün önce öldüğü değerlendirilen A.B'nin cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
500
