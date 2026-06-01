Haberler

7 Aylık Hamile Hemşire Esra Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da eşiyle boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur, evinde ölü bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

1) 7 AYLIK HAMİLE HEMŞİRE ESRA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'da bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur (29), evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 7 aylık hamile Esra Uğur'a ulaşamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi. Adrese giden U.U., polis ekibiyle beraber içeri girdi. Dairede yapılan kontrolde Esra Uğur koltuk üzerinde, kolunda serum takılı halde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Esra Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Uğur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ FENALAŞTI

Bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Esra Uğur'un annesi Emine ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. İşlemlerinin ardından Uğur'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Bu esnada gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen annesi fenalaştı ve hazır bekleyen ambulansa alındı. Esra Uğur'un cenazesi ilk olarak görev yaptığı hastaneye götürüldü. Uğur'un cenazesi, buradaki törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan polis, Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. Ekipler, Uğur'un koluna taktığı seruma anestezik enjekte ettiği ve hayatına son verdiği ihtimali üzerine duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan rakam
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti

Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

Fenerlilerin korktuğu başına geldi
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular
Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti