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Antalya'da 5 Hırsızlık Olayının Şüphelileri Gözaltında

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Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, 12 ayrı kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA
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