Kumluca'da 4. Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri, açılış konuşmaları ve çocuk yarışmalarıyla başladı. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, etkinliğin kültürel mirası yaşatmadaki önemine vurgu yaptı.

Ortaköy (Baysı) Mahallesi'ndeki festivalin açılışında konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, etkinliğin geçmiş yaşam kültürlerinin yansıtılması adına önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Avcıoğlu, "Ortaköy Mahallemiz, muhtarımız ve gönüllülerle birlikte çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorlar. Bu etkinliklerin devam etmesi, halkın sahiplenmesiyle olur. Bu tür kültürel etkinliklerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Baysı Mahallesi Muhtarı Halime Kaya da etkinliğin amacının kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.

Etkinlikte, çocuklar arasında ipten elma yeme, koca ayak, kule yıkma, bardakla su taşıma ve ipe ıslak çorap serme yarışmaları yapıldı.

Yarışmaların sonunda yöresel sanatçı Kadir Demirağ tarafından konser verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
