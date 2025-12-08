Haberler

ANTALYA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valilik, ilk bilgilere göre olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Depremin şiddetini hisseden vatandaşlar, olay anını anlattı.

1) ANTALYA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)

VALİLİK: OLUMSUZ DURUM YOK

Antalya Valiliği, Serik merkezli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Saat 13.21'de merkez üssü Serik (Antalya) olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

'ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK'

Depremin merkez üssü Serik'te esnaflık yapan Yaşar Şimsek, "Çok şiddetli hissettik. Ayaklarımın altında karolar sallanıyordu. Taburenin üzerinde oturuyorduk, çok hissedilecek şekilde sallandı" dedi. Şimşek'in eşi Gülhan Şimsek ise "Taburenin üzerinde oturuyorduk, tabure gitti geldi. İlk defa depremi bu kadar hissettimö diye konuştu.

Görüntü dökümü

----------------------------

-röportajdan görüntü

HABER: Namık Kemal Kılınç

=====================================

2) BARTIN'DA ALABORA OLAN LASTİK BOTTAKİ 2 KİŞİ KURTARILDI

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde M.T. ve C.Ö.'nün balık tutmak için denize açıldığı lastik bot, şiddetli dalgalar nedeniyle alabora oldu. Bottaki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılıp, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30'da İnkumu tatil beldesinde meydana geldi. Bartın Limanı'nın 100 metre açığında lastik bot şiddetli dalgalar sebebiyle alabora oldu, içindeki M.T. ve C.Ö. denize düştü. Durumu fark eden sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Balık tutmak için denize açıldıkları öğrenilen M.T. ve C.Ö., ters dönen botu tekrar düzelterek kıyıya ulaşmaya çalıştı. Sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekilen bottaki balıkçılar tedbir amaçlı, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.T. ve C.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
UNRWA merkezine baskın: BM bayrağı indirildi, İsrail bayrağı çekildi

İsrail'den BM'yi kızdıracak hareket! Kendi bayraklarını astılar
title