1) ANTALYA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)

VALİLİK: OLUMSUZ DURUM YOK

Antalya Valiliği, Serik merkezli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Saat 13.21'de merkez üssü Serik (Antalya) olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

'ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK'

Depremin merkez üssü Serik'te esnaflık yapan Yaşar Şimsek, "Çok şiddetli hissettik. Ayaklarımın altında karolar sallanıyordu. Taburenin üzerinde oturuyorduk, çok hissedilecek şekilde sallandı" dedi. Şimşek'in eşi Gülhan Şimsek ise "Taburenin üzerinde oturuyorduk, tabure gitti geldi. İlk defa depremi bu kadar hissettimö diye konuştu.

2) BARTIN'DA ALABORA OLAN LASTİK BOTTAKİ 2 KİŞİ KURTARILDI

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde M.T. ve C.Ö.'nün balık tutmak için denize açıldığı lastik bot, şiddetli dalgalar nedeniyle alabora oldu. Bottaki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılıp, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30'da İnkumu tatil beldesinde meydana geldi. Bartın Limanı'nın 100 metre açığında lastik bot şiddetli dalgalar sebebiyle alabora oldu, içindeki M.T. ve C.Ö. denize düştü. Durumu fark eden sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Balık tutmak için denize açıldıkları öğrenilen M.T. ve C.Ö., ters dönen botu tekrar düzelterek kıyıya ulaşmaya çalıştı. Sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekilen bottaki balıkçılar tedbir amaçlı, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.T. ve C.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.