Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Serik ilçesinde, AFAD verilerine göre 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi ve 28,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Antalya'nın Serik ilçesinde, saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerden de hissedilen depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel